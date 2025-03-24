Президент ОАЭ поддержит усилия России и США по достижению мира на Украине

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян высказался в поддержку предпринимаемых Россией и США усилий и приветствовал проходящие сегодня, 24 марта, в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, комментируя телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидером ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мухаммед Аль Нахайян высказался в поддержку предпринимаемых Россией и США усилий и, в частности, приветствовал проходящие сегодня в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран»,— говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на официальном портале Кремля.

В Кремле сообщили, что в ходе телефонного разговора два лидера обсудили ход российско-американских контактов по вопросу поиска путей урегулирования украинского конфликта.

Российский президент также поблагодарил своего коллегу за активное посредническое содействие при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россий и Украиной, говорится в сообщении.

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде стартовали сегодня утром. Российскую сторону возглавляют председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую делегацию представляют бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.

О том, какими могут быть итоги переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве США,— в материале «Ъ» «Третьим будет».

Анастасия Домбицкая