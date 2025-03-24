Путин обсудил с президентом ОАЭ переговоры по Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Об этом сегодня, 24 марта, сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили ход российско-американских контактов по вопросу поиска путей урегулирования украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Лидеры обсудили нынешнее развитие российско-американского диалога с целью поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта и нормализации двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном»,— говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на официальном портале Кремля.

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде стартовали сегодня, 24 марта, утром. Российскую сторону возглавляют председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую делегацию представляют бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.

О том, какими могут быть итоги переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве США,— в материале «Ъ» «Третьим будет».

Анастасия Домбицкая