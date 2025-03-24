Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву и обсуждение Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в среду обсудит в Москве ход российско-американских переговоров по Украине. Об этом господин Сийярто заявил в понедельник на пресс-конференции после встречи в Будапеште с грузинским коллегой Макой Бочоришвили.

«На этой неделе я также проведу прямой обмен мнениями с членами российского правительства»,— сказал венгерский министр журналистам (цитата по ТАСС). «Пусть это будет если не сюрпризом, то новостью»,— отметил он, не уточнив, с кем именно планирует встретиться в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В начале марта Петер Сийярто провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. По итогам встречи венгерский министр сообщал, что администрация Белого дома готова обсуждать отмену антироссийских санкций в области энергетики, касающихся Венгрии. Позднее он утверждал, что Венгрии удалось добиться отсрочки по антироссийским санкциям.

В конце февраля президент США Дональд Трамп продлил на год действие антироссийских санкций, допустив их снятие после окончания военных действий. 3 марта Reuters писало о подготовке Вашингтоном плана смягчения санкций против РФ. В Кремле в ответ на сообщения СМИ призвали доверять только официальным заявлениям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что таковых пока не было.

В июле 2024 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил с визитом Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Венгерский премьер заявлял, что прибыл в российскую столицу в рамках «мирной миссии». Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что господин Орбан предлагал РФ и Украине провести накануне Рождества обмен пленными и объявить о прекращении огня.

Анастасия Домбицкая