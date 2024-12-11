МИД Венгрии назвал разговор Орбана и Путина продолжением миссии по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал чрезвычайно важным телефонный разговор премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным для сохранения каналов связи. По его словам, тем самым Будапешт продолжает миротворческую миссию: недавно венгерский премьер встретился с папой римским Франциском и избранным президентом США Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан и Владимир Путин в июле 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Виктор Орбан и Владимир Путин в июле 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Самое главное: дипломатические каналы и каналы связи должны быть открыты сейчас. Это означает надежду на установление мира, и поэтому мы продолжим венгерскую миротворческую миссию, ища самый быстрый путь к миру, который может спасти человеческие жизни»,— сказал господин Сийярто, его слова приводит Szon.

«Мы живем в самые опасные недели войны. Мы будем использовать все дипломатические инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, для содействия прекращению огня и миру»,— написал Виктор Орбан в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) после телефонного разговора.

Как сообщил Кремль, Виктор Орбан и Владимир Путин созвонились по инициативе Будапешта. Они обсудили российско-украинский конфликт и пути его решения дипломатическим путем. Господин Орбан, в частности, заявил о готовности содействовать решению конфликта «с учетом своих контактов с рядом западных лидеров». 12 декабря он намерен встретиться в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В июле венгерский премьер посещал Киев и Москву.

Лусине Баласян