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Коммерсантъ FM
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МИД Венгрии назвал разговор Орбана и Путина продолжением миссии по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал чрезвычайно важным телефонный разговор премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным для сохранения каналов связи. По его словам, тем самым Будапешт продолжает миротворческую миссию: недавно венгерский премьер встретился с папой римским Франциском и избранным президентом США Дональдом Трампом.

Виктор Орбан и Владимир Путин в июле 2024 года

Виктор Орбан и Владимир Путин в июле 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Виктор Орбан и Владимир Путин в июле 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Самое главное: дипломатические каналы и каналы связи должны быть открыты сейчас. Это означает надежду на установление мира, и поэтому мы продолжим венгерскую миротворческую миссию, ища самый быстрый путь к миру, который может спасти человеческие жизни»,— сказал господин Сийярто, его слова приводит Szon.

«Мы живем в самые опасные недели войны. Мы будем использовать все дипломатические инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, для содействия прекращению огня и миру»,— написал Виктор Орбан в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) после телефонного разговора.

Как сообщил Кремль, Виктор Орбан и Владимир Путин созвонились по инициативе Будапешта. Они обсудили российско-украинский конфликт и пути его решения дипломатическим путем. Господин Орбан, в частности, заявил о готовности содействовать решению конфликта «с учетом своих контактов с рядом западных лидеров». 12 декабря он намерен встретиться в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В июле венгерский премьер посещал Киев и Москву.

Лусине Баласян

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Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР &lt;BR>На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР&lt;br> На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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