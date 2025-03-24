Львова-Белова поддержала создание списка фильмов, рекомендованных для школьников

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала предложение Минпросвещения о создании списка российских фильмов, рекомендуемых для просмотра школьникам. Письмо с рекомендациями по художественным картинам направят в регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Минпросвещения России готовит список фильмов, которые дети могут смотреть после уроков. Мы поддерживаем это начинание и ждем, когда список будет общедоступным»,— сказала госпожа Львова-Белова на экспертной дискуссии «Ответственный подход к созданию детского и семейного контента» (цитата по «РИА Новости»).

В январе министр просвещения Сергей Кравцов заявил о нехватке патриотических фильмов для школьников. «Мало таких фильмов, а помимо учебников, интернета фильмы формируют мировоззрение. Нам эти фильмы катастрофически нужны»,— сказал господин Кравцов.

Летом 2024 года Сергей Кравцов предложил составить список отечественных фильмов, рекомендованных к семейному просмотру. В сентябре того же года центр «Философия образования» при Московском педагогическом госуниверситете представил список из 191 фильма, разделенный на 3 группы в зависимости от возраста детей. Подавляющее большинство фильмов было снято в советские времена, и всего десять кинокартин выпущено в современной России.

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