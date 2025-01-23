В Минпросвещении заявили о нехватке патриотических фильмов для школьников

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что после выхода новых учебников по истории число интересующихся историей школьников увеличилось. При этом он отметил, что мировоззрение формируют не только учебники и интернет-ресурсы, но и патриотические фильмы. Сейчас в России наблюдается их нехватка, считает министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мало таких фильмов, а помимо учебников, интернета, фильмы формируют мировоззрение. Нам эти фильмы катастрофически нужны»,— сказал господин Кравцов на заседании попечительского совета Российского военно-исторического общества (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что вместе с выходом нового учебника по истории в школах увеличилось число уроков по теме Великой Отечественной войны. В частности, в 10-м классе теперь проводят 18 таких уроков вместо шести. «Причем отдельные уроки посвящены важным вехам — Сталинградской битве, Курской битве»,— отметил министр. По его словам, после нововведений в программу число школьников, посещающих исторические музеи увеличилось.

Летом 2024 года Сергей Кравцов предложил составить список отечественных кинематографических произведений, рекомендованных к семейному просмотру. В сентябре того же года центр «Философия образования» при Московском педагогическом госуниверситете представил список из 191 фильма, разделенный на три группы в зависимости от возраста детей. Подавляющее большинство из них были сняты в советские времена, и всего десять кинокартин выпущены в современной России. В частности, в перечень вошли «Тимур и его команда» (1940),«Броненосец "Потемкин"» (1925), «Обыкновенный фашизм» (1965), «Андрей Рублев» (1966), «Подольские курсанты» (2020), «Легенда №17» (2013) и «Иди и смотри» (1985).

Подробнее — в материале «Ъ» «Поиск кино».

Полина Мотызлевская