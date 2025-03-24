Песков анонсировал международный телефонный разговор в графике Путина

Президент России Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор во второй половине дня в понедельник. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Господин Песков не уточнил, с кем именно планирует созвониться российский лидер.

«Мы ожидаем во второй половине дня международный телефонный разговор,— сказал Дмитрий Песков журналистам. — Дадим соответствующее сообщение».

В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину допустил, что у Владимира Путина и Дональда Трампа в последние месяцы могли быть и другие контакты, помимо объявленных официально. Кремль сообщает общественности «о тех разговорах, о которых известно». «Но всего остального мы не можем исключать», подчеркивал представитель Кремля.

18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого Владимир Путин принял предложение о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и выдвинул условия перемирия, среди которых — прекращение военной помощи и передачи разведданных Киеву. Дональд Трамп назвал их разговор «очень хорошим и продуктивным». Господин Путин назвал беседу двух лидеров «доверительной» и «откровенной».

О контактах США и России — в материале «Ъ» «Красивых слов много, возможностей мало».

Анастасия Домбицкая