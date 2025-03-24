БПЛА повторно атаковали нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани

В ночь на 24 марта в Краснодарском крае была совершена атака БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

По информации ведомства, российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник на расстоянии 7 км от объекта, а его фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказской. Обломки дрона повредили здание и контактную сеть учреждения.

Месяцем ранее, 17 февраля, нефтеперекачивающая станция уже была повреждена в результате нападения дронов. Ведутся восстановительные работы.

Кроме того, в ночь на 19 марта произошла атака БПЛА на нефтебазу в станице Кавказской. По данным Министерства обороны РФ, энергетический объект подвергся нападению в ответ на принятие решения о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что власти расценивают произошедшее как саботаж договоренностей.

Анна Гречко