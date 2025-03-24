СКР закончил расследование дела в отношении водителя ВСУ

Военные следственные органы Следственного комитета России (СКР) завершили расследовать уголовное дело в отношении техника-водителя 4-й комендатуры быстрого реагирования ВСУ старшего сержанта Антона Боримского. Его обвинили в совершении теракта в Курской области (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следствие установило, что 12 августа 2024 года украинец в составе подразделений ВСУ вторгся на территорию Курской области. С августа по октябрь он мешал эвакуации мирных жителей из сел Обуховка, Снагость, Комаровка и из деревни Внезапное в Кореневском районе. Также он стрелял по военнослужащим ВС РФ и гражданским. Российские бойцы задержали обвиняемого в ходе боевых действий.

Ранее СКР также обвинил начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова в ударах БПЛА по 13 регионам России, в том числе по Курской области. 19 марта военный суд приговорил пятерых украинских военнослужащих, участвовавших во вторжении в Курскую область. Они получили от 15 до 17 лет строгого режима. Днем ранее приговор получил украинец, дезертировавший из ВСУ.

Никита Черненко