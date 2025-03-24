Иракский министр: задержанные США танкеры Ирана ходили по поддельным документам

Министр нефти Ирака Хайан Абдель-Гани заявил, что иранские нефтяные танкеры, задержанные США в Персидском заливе, выходили в плавание по поддельным иракским документам.

«Мы получили сообщения о задержании в Персидском заливе военно-морскими силами США нефтяных танкеров с иракскими судовыми декларациями. <...> Оказалось, что эти танкеры были иранскими... и использовались поддельные иракские документы. Мы объяснили это соответствующим властям, и они также подтвердили это»,— сказал Хайан Абдель-Гани в интервью государственному телевидению Ирана (цитата по Reuters).

20 марта Госдепартамент США сообщил о четвертом раунде санкций, направленных на продажу иранской нефти. Согласно официальному заявлению Госдепа, санкции были введены против одной организации, занимающейся приобретением иранской нефти, а также 19 юридических лиц и судов.

В начале марта США анонсировали «обновленную политику санкций» в отношении Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент сообщал, что Вашингтон планирует «закрыть нефтяной сектор» Исламской Республики и обрушить ее оборонную промышленность. Агентство Reuters ранее писало со ссылкой на источников, что США изучают варианты с остановкой и досмотром иранских судов, которые проходят через важные международные пути, в том числе в Азии.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом администрация президента США возобновила политику «максимального давления» на Иран, направленную на изоляцию Тегерана от мировой экономики и ликвидацию доходов от экспорта нефти.

Об отношениях Вашингтона и Тегерана — в материале «Мир с Ираном остался на бумаге».

Анастасия Домбицкая