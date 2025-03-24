Сотрудник одного из контрольно-надзорных органов задержан ФСБ за работу на Киев

Оперативники ФСБ задержали сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России. Его подозревают в государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщается в пресс-релизе ведомства (есть у «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦОС ФСБ России Фото: ЦОС ФСБ России

По версии следствия, россиянин на конфиденциальной основе сотрудничал с представителями Украины «в целях оказания им содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ». Утверждается, что в 2024 году мужчина передал украинской стороне данные о работах по защите объектов промышленности и энергетики приграничных территорий, а также местах дислокации подразделений российских вооруженных сил.

Следственное управление ФСБ возбудило в отношении задержанного уголовное дело, он арестован. Имя и место работы фигуранта не приводятся. Также спецслужба распространила кадры задержания мужчины.

ФСБ регулярно задерживает россиян по подозрению в госизмене. 4 марта в Воронеже был задержан мужчина, который, по версии следствия, передал Службе безопасности Украины информацию о военном объекте. 11 марта в Белгородской области задержали планировавшего отравить бойцов ВС РФ россиянина. 14 марта жителя Керчи задержали за передачу Украине сведений о Крымском мосте. 17 марта жителя Херсонской области арестовали за сотрудничество со спецслужбами Украины.