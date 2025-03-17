В Херсонской области арестовали мужчину по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали местного жителя, сотрудничавшего со спецслужбами Украины. Против него возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ), мужчина арестован, сообщило управление ведомства по региону.

Как было установлено, в октябре 2023 года подозреваемый передал украинским спецслужбам через родственницу информацию о нахождении российских военнослужащих в Херсонской области. Других подробностей не приводится. Уточняется, что арестованному грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ сообщила о задержании по подозрению в госизмене жителя Керчи. Как считает спецслужба, мужчина собирал данные о Крымском мосте и других объектах полуострова и передавал их украинской разведке.11 марта приговор по такой же статье получил житель Ялты Петр Жицкий, который по заданию украинских спецслужб планировал покушение на бывшего украинского депутата Олега Царева.

Подробнее — в материале «Ъ» «В тюрьму по заданию кураторов».

Никита Черненко