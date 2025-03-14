Жителя Керчи задержали за передачу Украине сведений о Крымском мосте

Силовики задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене. Он собирал данные о Крымском мосте и других инфраструктурных и военных объектах полуострова для передачи разведке Украины. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

29-летний житель Керчи установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Подозреваемый предоставлял спецслужбе сведения о состоянии объектов критической инфраструктуры. Информация передавалась для нанесения ударов по объектам. По словам задержанного, он отправил спецслужбе координаты Крымского моста, видеозапись нефтебазы в Феодосии, фотографии военной техники в селе Журавки Кировского района, а также аэродрома Кировское.

«В Telegram-канале мне пришло сообщении со скрытого номера. Они мне говорят, что они якобы находятся возле границ Крыма, скоро зайдут на территорию. А я должен им помочь, так как я якобы являюсь гражданином Украины и получал паспорт»,— сказал задержанный в ходе допроса (цитата по «Известиям»).

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Подозреваемый заключен под стражу.