Менеджер сахалинской птицефабрики пошел под суд после массового падежа птицы

На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей АО «Птицефабрика "Островная"», сообщили «Ъ» в прокуратуре региона в понедельник, 24 марта. Его обвиняют в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, в период с 3 ноября 2022-го по 9 февраля 2024 года подозреваемый не обеспечил выполнение требований законодательства в сфере ветеринарных и технологических регламентов на птицефабрике. Это привело к падежу кур и распространению высокопатогенного гриппа птиц.

Расследованием занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Сахалинской области при надзорном и координационном сопровождении прокуратуры. Обвиняемому грозит арест на срок до трех месяцев, либо исправительные работы в течение года.

С 9 февраля 2024 года по указу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко на территории Южно-Сахалинска и двух сел соседнего Анивского городского округа был введен карантин на 21 день из-за выявленного гриппа птиц. Территория птицефабрики «Островная» была признана эпизоотическим очагом. Угрожающей зоной определили территорию в радиусе 5 км от границ очага, зоной наблюдения — в радиусе 10 км.

Эрнест Филипповский, Хабаровск