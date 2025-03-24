WSJ: Израиль готовит масштабную наземную операцию в секторе Газа

Власти Израиля планируют крупное наземное наступление в секторе Газа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их словам, израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что захват и удержание части территории позволит окончательно разгромить палестинскую группировку «Хамас».

Как пишет WSJ, господин Нетаньяху и группа его помощников, назначенных в последние месяцы, убеждены, что сначала нужно победить «Хамас» на поле боя, а потом уже «продвигать какое-либо политическое решение судьбы Газы». До этого в израильском Минобороны придерживались мнения, что «Хамас» можно ослабить в военном отношении, но для того, чтобы положить конец его влиянию, нужно добиться формирования в Газе новой власти.

Биньямин Нетаньяху и его новая команда, включая министра обороны Исраэля Каца, считают, что прошлогоднее военное поражение «Хезболлы» в Ливане и готовность США поддержать возобновившееся наступление на «Хамас» дают им больше свободы действий, пояснили собеседники WSJ. Издание отмечает, что планы властей могут вызвать споры среди израильтян: опросы показывают, что подавляющее большинство граждан, включая правых избирателей, хотят, чтобы боевые действия прекратились в рамках соглашения, гарантирующего возврат заложников.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия. 20 марта израильская армия начал наземную операцию. Советник господина Нетаньяху говорил, что США пообещали Израилю поддержку.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Армия Израиля спустилась на землю».b>