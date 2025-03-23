При атаке дрона в Белгородской области ранен мирный житель

Беспилотник атаковал легковой автомобиль в хуторе Барилов в Ракитянском районе Белгородской области. В результате удара ранение получил мирный житель.

Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram сообщил, что водитель машины получил множественные осколочные ранения плеча, предплечья и ноги. Его доставили в местную районную больницу, а позже переведут в Белгород.

В соседнем с Ракитянским приграничном Краснояружском районе, по словам господина Гладкова, сохраняется сложная обстановка. С прошлой недели ВСУ продолжают атаки на местные населенные пункты. Утром губернатор рассказал, что большая часть жителей района эвакуирована. Также временно перемещены жители нескольких сел Ракитянского района.

Ранее сегодня, 23 марта, в соседней с Белгородской Курской области житель Обоянского района погиб из-за неразорвавшегося боеприпаса. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что погибший подобрал снаряд, когда собирал металлолом.

Сергей Толмачев, Воронеж