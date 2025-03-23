При падении обломков дрона в Астраханской области повреждено жилое здание

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что при падении обломков беспилотника в северной части региона повреждены жилое здание и автомобиль. По информации Минобороны, над Астраханской областью средства ПВО сбили 20 БПЛА.

«Атака БПЛА северной части региона. Службы РЭБ и ПВО отработали штатно. К сожалению, при падении обломков одного из БПЛА пострадали жилое строение, автомобиль»,— сказано в сообщении главы региона в Telegram.

Всего над семью российскими регионами в ночь на 23 марта было уничтожено 59 беспилотников. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что при атаке на трассе Морозовск—Цимлянск загорелся автомобиль, находившийся внутри человек погиб. В Тарасовском районе из-за падения БПЛА повреждено остекление в частном доме. Ночью приостанавливали работу аэропорты Волгограда и Саратова.