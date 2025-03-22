В Белгородской области ранен мирный житель при обстреле ВСУ

В селе Репяховка в Краснояружском районе местный житель попал под обстрел со стороны Украины. Он самостоятельно вернулся в село, несмотря на запрет въезжать туда, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки раненого доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи бригада СМП транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор обратился к жителям Краснояружского района. «Возвращаться в дома пока очень опасно. Если вам нужно покормить домашних животных, это сделают бойцы "Барса". Оставить заявку можно в моих социальных сетях, в соцсетях главы района или по телефону 122»,— написал Вячеслав Гладков.

После этого, в 18:15 мск, губернатор сообщил об атаках ВСУ беспилотниками по Ракитянскому району, городу Валуйки и по селу Казначеевка Валуйского округа. Повреждены несколько зданий.

До этого губернатор Белгородской области сообщил, что сотрудник областной администрации погиб в результате обстрела ВСУ. Сегодня, 22 марта, Минобороны отчиталось об уничтожении 39 беспилотников в небе над регионами России — 11 из них были сбиты над Белгородской областью.