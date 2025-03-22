В Белгородской области при атаке БПЛА погиб сотрудник администрации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сотрудник областной администрации погиб в результате обстрела ВСУ. Как сообщил господин Гладков в своем Telegram-канале, работник был членом добровольной пожарной дружины, который выехал вместе с командой на тушение пожара.

Сотрудник администрации погиб в Ракитянском районе. После одного из украинских обстрелов загорелась сухая трава. Когда команда прибыла на место, она подверглась атаке украинских БПЛА. «Погиб сотрудник администрации, водитель главы… Мы всей областью скорбим вместе с родными и близкими»,— сказал господин Гладков.

По его сообщению, по меньшей мере восемь человек получили ранения и двое скончались от украинских обстрелов по Белгородской области за прошедшие сутки. Второй погибший — боец специального подразделения «Орлан», о смерти которого глава региона сообщал вчера вечером. Сегодня Минобороны отчиталось об уничтожении 39 беспилотников в небе над регионами России — 11 из них были сбиты над Белгородской областью.