Главные новости 21 марта. Ростов-на-Дону и область

В ночь с 20 на 21 марта над Ростовской областью в очередной раз сбивали украинские БПЛА. Атака была отражена подразделениями противовоздушной обороны в Миллеровском районе.

Расследование дела бывшего заместителя губернатора-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева завершено, материалы переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Строительство нового моста через Северский Донец в Белой Калитве оценили в 6 млрд рублей.

Власти Ростовской области выбрали подрядчика реконструкции стадиона «Труд». Стоимость контракта превышает 3 млрд рублей.

Власти Москвы передали Ростову 15 автобусов среднего класса «ЛиАЗ-4292.60 Курсор» 2016–2017 года выпуска.

Депутаты Красносулинского района Ростовской области одобрили кандидатуру Ивана Кирпичкова на должность главы районной администрации.

Глава Ростова Александр Скрябин призвал горожан принять участие в субботнике. Первая массовая коллективная уборка в рамках Весеннего месячника чистоты состоится в донской столице в 22 марта.