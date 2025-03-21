Глава Ростова призвал горожан принять участие в субботнике 22 марта

Первая массовая коллективная уборка в рамках Весеннего месячника чистоты состоится в донской столице в 22 марта Об этом глава города Александр Скрябин сообщил в своем Telegram-канале, призвав горожан принять активное участие в субботнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Субботник будет проходить: в водоохранной зоне Верхового водохранилища (проспект Космонавтов 2/1), на ул. Локомотивной, 2»Г», на ул. Станиславского, 4, ул. Туполева, 2/2, ул. 7-го февраля, 2, ул. Берберовская, на пр. Театральном, 63, в сквере Оганова, на пр. 40-летия Победы,1 «Д». Организованной уборки так же требуют: территория Балка Рябинина (ул. 339 Стрелковой Дивизии, д. 25/3) и территория прилегающая к Можайским прудам Верхового водохранилища (пр. Космонавтов 2/1).

Уборка территории начнется повсеместно с 09:00. Традиционно будет проводиться высадка деревьев и кустарников. Весь необходимый инвентарь и посадочные материалы уже подготовлены.

Валентина Любашенко