Власти Дона выбрали подрядчика реконструкции стадиона «Труд» за 3 млрд рублей

ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» подвело итоги конкурса по закупке строительно-монтажных работ «Реконструкция стадиона "Труд"». Строительство Дворца спорта» на ул. Фрунзе, 4 в Ростове. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, на конкурс была представлена всего одна заявка. Ценовое предложение единственного участника соответствовало начальной (максимальной) цене закупки – 3 млрд 072 млн 518,7 тыс. руб.

Имя предпринимателя или наименование юрлица, которое получит контракт, в опубликованной информации не упоминается.

Контракт предполагает исполнение работ в 2025-2027 годах.

Сергей Иванов