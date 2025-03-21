Власти Дона выбрали подрядчика реконструкции стадиона «Труд» за 3 млрд рублей
ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» подвело итоги конкурса по закупке строительно-монтажных работ «Реконструкция стадиона "Труд"». Строительство Дворца спорта» на ул. Фрунзе, 4 в Ростове. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Согласно сообщению, на конкурс была представлена всего одна заявка. Ценовое предложение единственного участника соответствовало начальной (максимальной) цене закупки – 3 млрд 072 млн 518,7 тыс. руб.
Имя предпринимателя или наименование юрлица, которое получит контракт, в опубликованной информации не упоминается.
Контракт предполагает исполнение работ в 2025-2027 годах.