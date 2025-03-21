Стоимость нового моста через Северский Донец оценили в 6 млрд рублей

Строительство нового моста через Северский Донец в Белокалитвинском районе обойдется региональному бюджету в 6 млрд руб. Однако финансирование для проекта пока не определено, сообщили в пресс-службе главы Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Автодор» Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Новый мост планируется построить вместо старого и аварийного сооружения, связывающего центральную часть Белой Калитвы с микрорайоном Заречный. Старый мост был закрыт для проезда и пешеходов в 2023 году из-за угрозы обрушения, что создало значительные неудобства жителям района. Сейчас единственный способ пересечь реку — объездной путь длиной около 7 км.

«Проектирование строительства нового моста нужно начинать в этом году. Дальше будем двигаться поэтапно, деньги большие. Будем с Минфином, Минтрансом, муниципалитетом проблему решать»,— сообщил губернатор.

В январе 2024 года министерство транспорта Ростовской области сообщало о пересмотре финансирования для Белокалитвинского района на сумму 17 млн руб. Эти средства планировалось направить на проектно-изыскательские работы по аварийному мосту.

Николай Аксенов