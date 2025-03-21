Песков назвал абсурдом заявления Киева об обстреле станции «Суджа» ВС РФ

Заявления Украины о том, что российская армия якобы сама обстреляла газоизмерительную станцию «Суджа» абсурдны. Они демонстрируют, насколько можно доверять киевскому режиму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Суджу, вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры, кадры горящих трубопроводов, вот эти газовые трубы, которые горят в этой станции. И при этом мы слышим заявление из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Ну, абсурдное совершенно заявление»,— сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Россия поставляла газ по ГИС «Суджа» через Украину в Европу вплоть до 2025 года. 1 января поставки энергоносителя прекратились в связи с истечением срока контракта российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза».

18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и президента США Дональда Трампа президент России одобрил инициативу американского коллеги о временном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре. 19 и 20 марта российская сторона зафиксировала два случая несоблюдения Украиной договоренностей: Россия обвинила ВСУ в ударе по энергообъекту в Краснодарском крае и в подрыве станции «Суджа».

Сегодня, 21 марта, СКР обвинил украинскую армию в попытке ядерного терроризма при атаке на Курскую АЭС осенью 2023 года. Тогда три беспилотника упали на территории электростанции. Один из них врезался в склад ядерных отходов и повредил стены, а остальные ударили по административным зданиям АЭС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Беспилотники слетелись на АЭС».