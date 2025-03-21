В Госдуме отрегулируют патриотическое воспитание молодежи

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») анонсировал разработку законопроекта, который закрепит нормы патриотического воспитания молодежи. О подготовке инициативы депутат рассказал сегодня, 21 марта, на выездном заседании комитета в Якутске, следует из сообщения пресс-службы «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Наш комитет с участием Росмолодежи подготовил конкретные предложения по созданию в стране системы развития военно-патриотического воспитания: учет, сопровождение, типовые модели, возвращение в дополнительное образование профильного направления»,— рассказал парламентарий. Он отметил, что обновленный закон «О молодежной политике» уже закрепляет патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, но для «синхронизации работы всех сторон», «определения круга субъектов и задач» нужен федеральный базовый закон. Предполагается, что в случае одобрения инициативы власти также займутся ежегодным мониторингом эффективности такой работы.

По итогам заседания было решено собрать предложения для разработки закона от всех субъектов РФ. Идеи по регуляции примет сам комитет, а по комплексу мер — Росмолодежь, сообщается на сайте ЕР.

Как «Единая Россия» намерена обновить работу с молодежью и партпроектами — в материале «Ъ».

Божена Иванова