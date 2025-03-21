Местный застройщик возведет в Воткинске 4-этажный жилой дом

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», спецзастройщик «Спецтехстрой» возведет 4-этажный дом в районе Нефтяник в Воткинске, следует из проектной декларации, опубликованной 20 марта в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Объект введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Жилая площадь составит 1,1 тыс. кв. м, количество квартир — 24. Материал стен — кирпич. По данным ЕИСЖС, недвижимость относится к типовому классу. Дом насчитывает один подъезд. Паркинга не планируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС

По данным «СПАРК-Интерфакс», спецзастройщик «Спецтехстрой» был зарегистрирован в апреле 2019 года. Генеральный директор организации — Сергей Колесников, бенефициар — Нина Бородулина. Убыток компании в 2023 году составил 16,6 млн руб. при доходах 16,8 млн. Годом ранее чистая прибыль «Спецтехстрой» составила 10 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что спецзастройщик «Финист групп» возведет 9-этажный дом на ул. Пехтина в Глазове в рамках строительства жилого комплекса «Орловский». Объект площадью 3,1 тыс. кв. м введут в эксплуатацию в 1 квартале 2026 года. Кроме того, кировский застройщик «Железно» возведет новый жилой в Завьяловском районе Удмуртии. Также «Комосстрой» начал возведение 13-этажного дома на ул. Ленина в Ижевске.