Местный застройщик возведет на окраине Глазова 9-этажный жилой дом

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», спецзастройщик «Финист групп» возведет 9-этажный дом на ул. Пехтина в Глазове в рамках строительства жилого комплекса «Орловский», следует из проектной декларации, опубликованной 17 марта в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Объект введут в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС

Жилая площадь составит 3,1 тыс. кв. м, количество квартир — 69. Материал стен — монолит-кирпич. По данным ЕИСЖС, недвижимость относится к типовому классу. Насчитывает один подъезд и один лифт. Количество мест в паркинге — нет.

По данным ЕИСЖС, спецзастройщик «Финист групп» входит в группу компаний «Строй-Центр». К проектам группы среди прочего относится жилищный комплекс «Гулливер» в Глазове. По данным «СПАРК-Интерфакс», спецзастройщик «Финист групп» был зарегистрирован в апреле 2013 года. Генеральный директор организации — Дмитрий Захаров, бенефициар — Николай Сорокин. Убыток компании в 2023 году составил 18 тыс. руб. при доходах 2,8 млн руб. Годом ранее чистая прибыль «Финист групп» составила 1,1 млн руб.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что спецзастройщик «Неон» возведет 18-этажный дом на ул. Васнецова в Ижевске в рамках строительства жилого комплекса «Неон сити». Объект площадью 11,2 тыс. кв. м введут в эксплуатацию в 4 квартале 2028 года. Кроме того, кировский застройщик «Железно» возведет новый жилой в Завьяловском районе Удмуртии. Также на ввод 18-этажного дома в Октябрьском районе Ижевска получила разрешение группа компаний «Федерация».