Импорт пива из ЕС в Россию сократился до минимума 2016 года

Поставки пива из стран Евросоюза в январе 2025 года сократились до 40,4 тыс. тонн. Это минимальный показатель с января 2016 года, когда в Россию было ввезено 3,2 тыс. тонн напитка. Объем импорта пива в январе этого года в четыре раза меньше показателя год к году и в 3,8 раза меньше показателя в декабре, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Издание утверждает, что такое снижение было вызвано повышением в России пошлин на пиво с 1 января 2025 года. Тогда тарифы на напиток были увеличены с €0,1 до €1 за литр. Минэкономразвития назвало это ответными мерами на антироссийские санкции.

В январе Германия, крупнейший поставщик пива в Россию, по сравнению с декабрем сократила поставки почти в 5 раз, до 1,36 тыс. тонн, Бельгия — в 7,4 раза, до 173 тонн, Чехия — в 5,7 раза, до 517 тонн, Польша — в 3 раза, до 704 тонн. Поставки из Латвии уменьшились в 2,1 раза, до 423 тонн. Минимальные показатели снижения экспорта зафиксированы в Литве, там ввоз пива в Россию сократился на 5%, до 814 тонн.

Ранее «РИА Новости» сообщало, что в декабре прошлого года общие поставки пива в Россию из стран ЕС сократились на четверть, а поставки немецкого пива достигли минимальных объемов с апреля 2022 года.

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