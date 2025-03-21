Замглавы Дубны Гришина обвинили в злоупотреблении полномочиями

Управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области обвинило замглавы Дубны Павла Гришина в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Его задержали 12 марта. Дело связано с незаконным премированием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / official_dubna Фото: vk.com / official_dubna

По данным следствия, в апреле 2022 года, будучи гендиректором АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» (АО ПТО ГХ), господин Гришин присвоил себе более 797 тыс. руб. — 10% от свободного остатка прибыли компании за предыдущий год.

Павел Гришин полностью признал свою вину. Дмитровский городской суд отправил его под домашний арест.

Пост замглавы администрации Павел Гришин занимает с 2022 года. Он курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства. С 2018 по 2022 год он работал гендиректором АО ПТО ГХ.