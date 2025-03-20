Сумма взятки для Виталия Кушнарева должна была составить 93 млн рублей

Взятка для бывшего заместителя губернатора-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева должна была составить 93 млн руб., сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. Бывший чиновник был задержан при получении первой части в размере 27 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Кушнареву должны были передать 93 млн руб. от фирмы подрядчика, что составляло 3% от освоенных данной коммерческой организацией бюджетных средств»,— пояснил источник.

Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября 2024 года при незаконном получении 27 млн руб. В ходе следствия при обыске в доме у Виталия Кушнарева обнаружили незарегистрированные Colt и ружье.

Кристина Федичкина