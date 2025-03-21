Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного в день его рождения

Президент Владимир Путин удостоил главу МИД России Сергея Лаврова высшим государственным орденом страны — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий документ находится на портале официального опубликования правовых актов.

Сегодня, 21 марта, господину Лаврову исполняется 75 лет. Глава российского МИДа награжден «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность», сказано в документе.

Ранее с юбилеем Сергея Лаврова поздравил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «На посту главы МИДа Вы долгие годы проводите в жизнь внешнюю политику нашей страны, делаете это твердо, последовательно и очень ответственно. Вам присущи самообладание и выдержка в диалоге со сложными, подчас агрессивными и даже полубезумными визави»,— отметил господин Медведев.