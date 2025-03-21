Словакия добилась освобождения от санкций США по оплате газа через Газпромбанк

Словакия продлила освобождение от санкций США по оплате российского СПГ. Республика сможет проводить платежи через Газпромбанк до мая 2025 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Словакия получает сырье по газопроводу «Турецкий поток».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Накануне, 20 марта, стало известно о таком же послаблении и в отношении Турции. По данным агентства Bloomberg, страна по-прежнему зависит от поставок российского газа, покупая у РФ более 45% ресурса.

Вашингтон ввел санкции против Газпромбанка в ноябре прошлого года, запретив тем самым оплачивать через него российский трубопроводный газ, поставляемый в страны ЕС. В декабре Турция, наряду с Венгрией и Словакией, получила от США разрешение на импорт сырья, что устранило часть препятствий для его оплаты.

Подробности — в материале «Ъ» «Санкции пропускают газ».