Из-за пожара на НПС перекрыли трассу между Кубанью и Ставропольским краем

В Ставропольском крае 21 марта в 4:00 по мск перекрыли движение по автодороге Новоалександровск — Кропоткин. Ограничения ввели из-за пожара на территории нефтебазы вблизи ст. Кавказской Краснодарского края, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Автомобилистам рекомендуют пользоваться объездными маршрутами по дорогам Новоалександровск — Григорополисская — Армавир и Новоалександровск — Горьковский — Штурм.

На территории нефтебазы, где возгорание продолжается третьи сутки, произошел взрыв паров нефтепродуктов. В результате инцидента пострадали два спасателя. Площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. В тушении задействованы 456 человек и 181 единица специальной техники.

Атака на нефтебазу произошла в ночь на 19 марта. По информации Министерства обороны РФ, нападение случилось после телефонного разговора президентов России и США, во время которого Владимир Путин объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Расцениваем произошедшее как саботаж договоренностей».

Поврежденный объект используется для перевалки нефти из железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Анна Гречко