Шторм в субботу прервет паромное сообщение между Сахалином и материком

Паромная переправа между портами Ванино (Хабаровский край) и Холмск (Сахалинская область) закроется в субботу, 22 марта. Причиной будет подход циклона, следует из сообщения транспортно-экспедиторской компании «Дальтранссервис».

Компания ссылается на ПАО «Сахалинское морское пароходство». Как отмечается, шторм распространится на весь Татарский пролив. «Согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может начаться в первой половине суток 23 марта 2025 года»,— говорится в пресс-релизе.

Как обычно, в подобных ситуациях паромы будут пережидать шторм в порту Ванино. Паромное сообщение неоднократно закрывали из-за непогоды — в частности, в 2023 году.

Эрнест Филипповский, Хабаровск