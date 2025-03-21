Россиянка Александрова выбыла с теннисного турнира в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова выбыла из турнира категории WTA 1000, проходящего в Майами. В матче второго круга она проиграла польке Магде Линетт со счетом 6:7 (5:7), 2:6. Игра продлилась 1 час 35 минут.

Линетт в следующем круге сыграет с победительницей матча между теннисисткой из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей и чешкой Линдой Фрухвиртовов. Призовой фонд турнира составляет около $9 млн.

30-летняя Александрова занимает 20 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету пять побед на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема был выход в четвертый круг Wimbledon в 2023 году. В 2021 году в составе сборной России россиянка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

На прошлой неделе ее соотечественница, 17-летняя Мирра Андреева победила на BNP Paribas Open, объединенном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и WTA категории 1000 с общим призовым фондом $19,4 млн.

Подробности — в материале «Ъ» «Примерка Большого шлема».