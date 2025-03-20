Сечин: поступления в бюджет от «Роснефти» в 2024 году составили 6,1 трлн рублей
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«Что меня порадовало? Высокая оценка ответственных лидеров бизнеса, которые занимаются социально-экономическим развитием страны. Вклад "Роснефти" в этом направлении составил 6,1 трлн руб. в прошлом году» (цитата по ТАСС),— сказал господин Сечин.
На съезде РСПП президент России Владимир Путин поблагодарил отечественный бизнес за работу в условиях санкций и заявил, что Запад будет продолжать давление на экономику страны. Также Владимир Путин заявил, что санкции стали дополнительным катализатором структурных изменений в российской экономике.
О том, что происходило на съезде промышленников и предпринимателей,— в репортаже Андрея Колесникова «Бюро побеждает зло».