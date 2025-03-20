Сечин: поступления в бюджет от «Роснефти» в 2024 году составили 6,1 трлн рублей

Вклад «Роснефти» (MOEX: ROSN) в социально-экономическое развитие страны составил 6,1 трлн руб., заявил глава компании Игорь Сечин. Он сказал, что на состоявшемся на этой неделе съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) высоко оценили бизнесменов, вкладывающихся в развитие России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что меня порадовало? Высокая оценка ответственных лидеров бизнеса, которые занимаются социально-экономическим развитием страны. Вклад "Роснефти" в этом направлении составил 6,1 трлн руб. в прошлом году» (цитата по ТАСС),— сказал господин Сечин.

На съезде РСПП президент России Владимир Путин поблагодарил отечественный бизнес за работу в условиях санкций и заявил, что Запад будет продолжать давление на экономику страны. Также Владимир Путин заявил, что санкции стали дополнительным катализатором структурных изменений в российской экономике.

О том, что происходило на съезде промышленников и предпринимателей,— в репортаже Андрея Колесникова «Бюро побеждает зло».