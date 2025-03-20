Умер бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан

Экс-владелец команды «Формулы-1» Jordan Эдди Джордан умер в возрасте 76 лет после тяжелой болезни, сообщается на официальной странице «Формулы-1» в социальной сети Х. Он скончался от рака простаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Marsh, Reuters Фото: John Marsh, Reuters

Под руководством Джордана его гоночная команда выступала в «Формуле-1» с 1991 по 2005 годы. В 1991 году в составе Jordan в «Формуле-1» дебютировал гонщик Михаэль Шумахер.

В 2005 году Джордан продал команду, сейчас она выступает под названием Aston Martin.

Таисия Орлова