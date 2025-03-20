Мергасовский дом в центре Казани не находится под угрозой разрушения из-за карстового провала. Об этом в ходе прямого эфира рассказал председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия (ОКН) Иван Гущин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гущин: Мергасовский дом в Казани не находится под угрозой разрушения

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Гущин: Мергасовский дом в Казани не находится под угрозой разрушения

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

«Действительно, провал организовался, но текущая ситуация по дому, по состоянию на сегодняшний день не изменилась. Те трещины, которые были, они так и остаются. Объект находится в зоне нашего контроля», — сказал Гущин.

Также была создана межведомственная рабочая группа, включающая в себя сотрудников комитета ОКН, архитекторов, инженеров, представителей правообладателей и исполнительного комитета.

Лицензированной организации было выдано разрешение на обследование объекта. Помимо базовой проверки фундамента и стен будут проведены карстологические исследования.

«Предварительно мы запланировали две скважины — 80 и 100 метров, чтобы детально установить диагноз "пациента". "Пациент" сегодня не здоров», — сказал глава Комитета ОКН.

На все трещины дома были установлены специальные маячки для фиксации раскрытия трещин и движения здания.

По результатам исследования будет вынесен вердикт, что необходимо сделать с объектом.

Кроме того, Гущин сказал, что объекту необходима масштабная реставрация, связанная с планировочными решениями.

В октябре 2024 года сообщалось, что у Мергасовского дома нашелся инвестор.

В ноябре в доме произошел пожар на 4 этаже.

15 марта появилась информация о том, что объекту грозит обрушение.

В тот же день Комитет ОКН по Республике Татарстан сообщил, что состояние Мергасовского дома взято на контроль.

Артём Дергунов