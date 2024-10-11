Для восстановления Мергасовского дома в Казани нашелся инвестор

Для восстановления Мергасовского дома (ул. Дзержинского,18) в Казани нашелся инвестор и заказчик. Сейчас работы находятся на этапе обследования. Об этом рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана Иван Гущин.

Здание построено в 1928 году по проекту архитекторов П.Т. Сперанского и С.В. Глаголева . Это здание стало первым многоэтажным многоквартирным домом в Казани, подключенным к водопроводу, и является образцом авангардной архитектуры.

Мергасовский дом имеет статус памятника культурного наследия, а название дома связывают с тем, что оно расположено в бывшем Мергасовском переулке.

Дом находится в аварийном состоянии, его жители расселены.

В ноябре 2023 года Иван Гущин сообщал, что в здании расселенного Мергасовского дома может появиться апарт-отель. Разработку концепции взял на себя Госжилфонд. Передавать объект в руки частного инвестора не планировалось.

Тогда же Гущин рассказал, что реставрацию здания тормозит судебный процесс: «Там еще кто-то прописан и не хочет выезжать».

Ещё раньше, в 2019 году, по словам спикера, дом планировали перевести из жилого фонда в нежилой и продать его за 1 рубль.

Расселение жильцов почти векового дома началось в 2017 году.

Зарина Акбирова