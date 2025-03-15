Власти Татарстана взяли под контроль состояние Мергасовского дома
Власти Татарстана взяли под контроль состояние Мергасовского дома в Казани после сообщений об угрозе его обрушения. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по охране объектов культурного наследия республики.
Для выяснения причин и предотвращения возможных проблем создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли сотрудники комитета, инженеры и правообладатель объекта. Группа уже начала работу над решением этих вопросов.
Чтобы отслеживать состояние конструкций здания, будут установлены контрольные маяки. Также планируется провести инженерные обследования для оценки прочности строительных элементов и изучения геологических параметров грунтов на территории дома. Комитет планирует регулярно информировать о ходе работы.
Об угрозе обрушения Мергасовского дома в своем Telegra-канале сообщила социолог и учредитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева. Она отметила, что здание находится под угрозой карстового провала.