Власти Татарстана взяли под контроль состояние Мергасовского дома в Казани после сообщений об угрозе его обрушения. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по охране объектов культурного наследия республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Власти Татарстана взяли под контроль состояние Мергасовского дома в Казани после сообщений об угрозе его обрушения Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия 16 марта в Татарстане ожидаются сильные осадки, ухудшение видимости и гололед Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Власти Татарстана взяли под контроль состояние Мергасовского дома в Казани после сообщений об угрозе его обрушения Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия 16 марта в Татарстане ожидаются сильные осадки, ухудшение видимости и гололед Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото

Для выяснения причин и предотвращения возможных проблем создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли сотрудники комитета, инженеры и правообладатель объекта. Группа уже начала работу над решением этих вопросов.

Чтобы отслеживать состояние конструкций здания, будут установлены контрольные маяки. Также планируется провести инженерные обследования для оценки прочности строительных элементов и изучения геологических параметров грунтов на территории дома. Комитет планирует регулярно информировать о ходе работы.

Об угрозе обрушения Мергасовского дома в своем Telegra-канале сообщила социолог и учредитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева. Она отметила, что здание находится под угрозой карстового провала.

Влас Северин