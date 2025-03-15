Мергасовскому дому в Казани может грозить обрушение

В Казани объекту культурного наследия республиканского значения — Мергасовскому дому грозит обрушение. Об этом сообщила учредитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева в своем Telegram-канале.

По словам госпожи Марьи Леонтьевой, на территории дома образовался карстовый провал, из-за чего треснул фасад здания. Местные жители обратились за помощью в различные инстанции, но безрезультатно. Провал временно засыпан грунтом.

Позже был опубликован ответ исполкома Казани на обращение жителей. Обследование 10 марта показало, что провал глубиной около 2 м и площадью 12–15 м образовался из-за земляной течи на вводе водопровода к зданию. Водопровод принадлежит собственнику здания Александру Шайдарову и отключен от городских сетей.

Исполком сообщил, что все потребители обеспечены водой. Планируется замена изношенного водопровода на новый трубопровод с использованием горизонтально направленного бурения.

Влас Северин