В Казани произошел пожар в Мергасовском доме, памятнике культурного наследия

Ранним утром 13 ноября в Казани на ул. Дзержинского произошел пожар в Мергасовском доме. Здание является памятником культурного наследия. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Татарстана.

Пожарные подразделения потушили возгорание на 4 этаже здания. На площади 3 кв. м горел мусор. Пострадавших нет. Устанавливается причина возгорания.

Мергасовский дом, памятник культурного наследия, построили в 1928 году. Здание находится в аварийном состоянии, его жителей расселили. В октябре стало известно, что для восстановления Мергасовского дома нашли инвестора и заказчика.

Диана Соловьёва