Площадь возгорания на мусорном полигоне Новороссийска уменьшилась втрое

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 1,7 тыс. кв. м. Спасатели продолжают проливать водой и засыпать грунтом очаги пламени, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сейчас самосвалы совершили более 2,2 тыс. рейсов, доставив свыше 34,1 тыс. куб. м земли. В борьбе с огнем участвуют 90 специалистов и 43 единицы техники.

Вечером 18 марта пожар был локализован на площади 2,1 тыс. кв. м. Тогда в работах задействовали 94 человека и 42 машины.

Как стало известно ранее, руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко выразил беспокойство относительно методов тушения. «Я предполагаю, что вода провоцирует намокание мусора и, как следствие, выделение биогазов в большем количестве из тех локаций, где был пожар в прошлом году. Что возможно далее? Пойдут оползни, склон может начать валиться на земли лесного фонда. Пострадает лес»,— заявил эксперт.

Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов возникло в ночь на 13 марта. После полной ликвидации огня городские власти намерены рассмотреть варианты реконструкции свалки, стоимость которой оценивается в 1,5 млрд руб.

Нурий Бзасежев