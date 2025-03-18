Евгений Витишко: на свалке в Новороссийске может сойти «мусорный оползень»

«Мусорный оползень» может сойти на полигоне ТКО в Новороссийске, заявил руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко, комментируя «Новороссийскому рабочему» методы тушения свалки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Я предполагаю, что вода провоцирует намокание мусора и, как следствие, выделение биогазов в большем количестве из тех локаций, где был пожар в прошлом году. Что возможно далее? Пойдут оползни, склон может начать валится на земли лесного фонда. Пострадает лес»,— сказал эколог.

Пятые сутки в Новороссийске горит мусорный полигон, который эксплуатирует ООО «Терра-Н». Изначально его площадь составляла 2,5 тыс. кв. м. Днем 18 марта глава города Андрей Кравченко сообщил, что возгорание удалось локализовать на площади 2,1 тыс. кв. м. В тушении пожара принимает участие 94 человека и 42 единицы специальной техники. Специалисты осуществляют проливку водой и производят отсыпку очагов грунтом. По последним данным выполнено 1,8 рейсов самосвалов, завезено 27,2 куб. м грунта.

Наталья Решетняк