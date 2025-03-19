«Аль-Джазира»: на севере Газы после удара Израиля погибли 14 человек

В городе Бейт-Лахия, который расположен на севере сектора Газа, погибли 14 палестинцев в результате атаки ВВС Израиля, передает корреспондент «Аль-Джазиры». Около 30 человек получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abd Elhkeem Khaled / Reuters Фото: Abd Elhkeem Khaled / Reuters

Под обстрел попало здание похоронного бюро, сообщает телеканал. Общее число погибших в результате возобновления авиаударов и артиллерийских обстрелов Израиля по сектору Газа достигло 460 человек, сообщил директор полевых госпиталей в секторе Газа Марван аль-Хамис, передает телеканал «Аль-Акса».

Израильская армия начала обстреливать анклав в ночь на 18 марта. Целью Израиля после двухмесячного перемирия стали командиры «Хамаса». Среди погибших — премьер правительства в Газе Иссам ад-Даалис. Врачи в анклаве с трудом справляются с ростом количества пострадавших.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамасу'' не дают залечить раны».