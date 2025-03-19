Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась более чем вдвое

На территории нефтебазы в Кавказском районе продолжается ликвидация крупного пожара, площадь возгорания достигла 3,75 тыс. кв. м. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Огнем охвачен резервуар, в котором ранее была зафиксирована утечка нефтепродуктов. Специалисты работают на трех очагах возгорания: непосредственно на резервуаре, запорной арматуре и в зоне обвалования, где скопились горящие нефтепродукты.

Для борьбы с огнем привлечены дополнительные силы. В тушении задействованы 276 человек и 105 единиц техники, включая два пожарных поезда.

Ранее атаку прокомментировали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также министерство обороны. Власти заявили, что атакой на нефтебазу на Кубани Киев пытался сорвать мирные инициативы США.

Вячеслав Рыжков