Главгосэкспертиза одобрила проект первого участка второй линии метро Казани

Проект строительства первого участка второй линии казанского метрополитена протяженностью 5,37 км получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Информация об этом опубликована на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Первый участок будет включать четыре станции: «100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар».

Проектную документацию разработал ГУП «Татинвестгражданпроект», застройщиком выступает Главинвестстрой РТ. На строительство участка дополнительно выделено более 985 млн руб. Эти средства будут направлены на оборудование перегона от станции «100-летие ТАССР» до станции «10-й микрорайон», а также на обустройство вестибюля и платформы станции «Сахарова».

Предполагается, что вторая линия метрополитена соединит пять районов Казани: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. В дальнейшем планируется продолжение линии до Республиканской клинической больницы (РКБ).

Анар Зейналов