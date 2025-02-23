На первый участок второй линии казанского метро выделили еще 977 млн рублей

На первый участок второй линии Казанского метрополитена направили еще 976,9 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Работы охватят участок от станции «Фучика» до «Сахарова».

Подрядчику предстоит выполнить подготовительные и земляные работы, а также установить верхнее строение железнодорожного пути. В рамках проекта планируется строительство туннелей и искусственных сооружений.

Финансирование проекта осуществляется из бюджета Татарстана, заказчиком выступает «Главстрой Республики Татарстан». Срок окончания работ установлен на 1 декабря 2025 года.

В конце января текущего года уже публиковался тендер на строительство первого участка метро от станции «Фучика» до станции «Сахарова» на 555,4 млн руб. Строительство всех четырех новых станций второй ветки Казанского метро планируется сдать к 2027 году.

Влас Северин