Прокуроры проверят МЧС после крушения танкеров в Черном море
Чрезвычайная ситуация с крушением танкеров в Черном море отчетливо показала масштабы и серьезность угроз, «которые несут халатность и разгильдяйство», сообщил генпрокурор Игорь Краснов на коллегии ведомства. Он поручил подчиненным координировать деятельность уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.
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«Необходимо учесть все возможные риски в связи с предстоящим санаторно-курортным сезоном, в особенности для детского оздоровительного отдыха»,— отметил глава надзорного ведомства.
С учетом «вскрытых просчетов» в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Генпрокуратуре запланировали проверку работы МЧС России и его территориальных органов.
О последствиях разлива читайте в материале «Спасатели начислили за мазут».