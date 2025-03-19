Прокуроры проверят МЧС после крушения танкеров в Черном море

Чрезвычайная ситуация с крушением танкеров в Черном море отчетливо показала масштабы и серьезность угроз, «которые несут халатность и разгильдяйство», сообщил генпрокурор Игорь Краснов на коллегии ведомства. Он поручил подчиненным координировать деятельность уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Необходимо учесть все возможные риски в связи с предстоящим санаторно-курортным сезоном, в особенности для детского оздоровительного отдыха»,— отметил глава надзорного ведомства.

С учетом «вскрытых просчетов» в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Генпрокуратуре запланировали проверку работы МЧС России и его территориальных органов.

О последствиях разлива читайте в материале «Спасатели начислили за мазут».

Николай Сергеев