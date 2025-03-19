Дегтярев: Запрос регионов на строительство спортивных объектов — 3 трлн руб.

Министр спорта России Михаил Дегтярев на заседании Госдумы по физической культуре и спорту заявил, что регионам необходимо 3 трлн рублей на строительство спортивной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта РФ Михаил Дегтярев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Министр спорта РФ Михаил Дегтярев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Суммарно запрос от регионов составляет более 3 трлн рублей, если на три года распределим, то получится 1 трлн рублей в год. Это в принципе те цифры, которые мы увидим в госпрограмме, — от 700 млрд рублей до 1 трлн рублей. Ведем работу с регионами, чтобы губернаторы вместе с заксобранием достигали показателя выделяемого бюджета на спорт в 2%, но половина регионов не выполняет», — сказал Дегтярев.

Для мониторинга и анализа ситуации в регионах планируется введение системы «Мой спорт». На сегодняшний день эта система охватывает 68 регионов страны, отметил министр спорта.

Также Дегтярев сообщил, что на развитие физкультуры и спорта «в течение трех лет федеральных средств планируется выделить 192 млрд». По словам министра, будут учтены внебюджетные расходы, в том числе расходы госкорпораций, федераций по видам спорта, компаний с госучастием и частного бизнеса.

Кроме того, Дегтярев отметил, что строительство екатеринбургской «УГМК-Арены», на которой играют женский баскетбольный клуб УГМК и хоккейная команда «Автомобилист», обошлось в 24 млрд рублей, из которых 15 млрд — частные средства.

Таисия Орлова